На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыла, может ли аллергия впервые появиться у взрослого человека

Врач Филева: аллергия может появиться впервые после 30-40 лет
true
true
true
close
Rene Traut/www.imago-images./Global Look Press

Аллергия может впервые дать о себе знать уже в зрелом возрасте, причем это происходит нередко. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Это объясняется изменениями в иммунной системе, которые могут быть вызваны: гормональными перестройками, например, при климаксе, хроническим стрессом, перенесенными инфекциями или длительным воздействием нового аллергена», — сказала специалист.

Она также отметила, что некоторые люди сталкиваются с аллергией на пыльцу или шерсть именно после 30-40 лет.

При этом, по ее словам, некоторые виды аллергии могут со временем пройти — например, на молоко или яйца. Врач пояснила, что с возрастом организм может выработать толерантность к аллергену, особенно если его доза минимальна.

Ранее россиянам рассказали, как связаны стресс и аллергия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами