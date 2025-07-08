Врач раскрыла, может ли аллергия впервые появиться у взрослого человека

Аллергия может впервые дать о себе знать уже в зрелом возрасте, причем это происходит нередко. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Это объясняется изменениями в иммунной системе, которые могут быть вызваны: гормональными перестройками, например, при климаксе, хроническим стрессом, перенесенными инфекциями или длительным воздействием нового аллергена», — сказала специалист.

Она также отметила, что некоторые люди сталкиваются с аллергией на пыльцу или шерсть именно после 30-40 лет.

При этом, по ее словам, некоторые виды аллергии могут со временем пройти — например, на молоко или яйца. Врач пояснила, что с возрастом организм может выработать толерантность к аллергену, особенно если его доза минимальна.

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