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Врач рассказала, какая аллергия может пройти с возрастом

Врач Филева: аллергия на молоко и яйца может пройти с возрастом
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые виды аллергии могут со временем пройти, особенно в детстве, — например, на молоко или яйца. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Она пояснила, что с возрастом организм может выработать толерантность к аллергену, особенно если его доза минимальна.

«Однако аллергия на пыльцу, пылевых клещей или животных редко проходит самостоятельно. Иногда ее симптомы становятся менее выраженными из-за возрастного снижения активности иммунной системы, но это не означает полного исчезновения реакции», — отметила врач.

У некоторых аллергия, напротив, прогрессирует: например, аллергический ринит может перерасти в бронхиальную астму, добавила она.

Аллерголог-иммунолог, врач высшей категории, руководитель отделения аллергологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Каринэ Варданян до этого говорила, что метод АСИТ — аллерген-специфическая иммунотерапия — может помочь полностью устранить аллергию в срок до пяти лет. Он предполагает введение в организм небольших, но постепенно увеличивающихся доз «раздражителей».

Ранее россиян призвали не заниматься самолечением аллергии.

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