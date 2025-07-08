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Россиянин ворвался в квартиру на Пхукете и выпрыгнул из окна из-за девушки

Влюбившийся в тайку россиянин разбил окно и спрыгнул с третьего этажа на Пхукете
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Phuket City Police

На Пхукете россиянин получил серьезные травмы, выпрыгнув с третьего этажа. Об этом сообщает The Phuket News.

Инцидент произошел вечером 6 июля на Луанг Пхо Роуд. По словам очевидцев, мужчина неадекватно себя вел перед тем, как разбить окно на третьем этаже общежития, где жила его возлюбленная, гражданка Таиланда. Девушка была шокирована поведением гостя и решила спасаться бегством. Тогда голый мужчина выбежал на балкон, перепрыгнул через перила и упал на землю.

Пострадавший был найден лежащим без сознания на земле перед зданием и опознан как 27-летний Максим М. Медики оказали ему первую помощь на месте происшествия и доставили в больницу. Позже полиция обыскала жилье россиянина, но не нашла никаких запрещенных веществ или подозрительных предметов.

Стражи порядка изъяли паспорт туриста и установили, что он находится в Таиланде на законных основаниях с разрешением на пребывание до 25 августа 2025 года. Тем не менее тайские власти связались с посольством России, чтобы проинформировать семью пострадавшего о случившемся.

Ранее сообщалось, что турист искал просветления, но не пережил встречи с шаманом в Перу.

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