Турист отправился за просветлением, но не пережил встречи с шаманом в Перу

Турист из США не выжил после шаманского ритуала в Перу, сообщает Daily Mail.

Несчастный случай произошел с 41-летним Аароном Уэйном Кастрановой в начале июня после спиритического сеанса с аяуаской в общине Санта-Мария-де-Охеда. Во время ритуала мужчина употребил отвар, который изготавливается из коры виноградной лозы и листьев кустарника, произрастающего в Амазонии, и содержит галлюциноген N-N-диметилтриптамин (ДМТ). В результате Аарон вошел в транс и перенес сильный срыв, от которого не смог оправиться. По словам менеджеров хостела, на территории которого состоялась церемония, американец не сообщил организаторам, что принимает антибиотики.

В последние годы интерес к аяуаске среди путешественников резко возрос. В джунглях Перу есть множество мест, где посетителям предлагают традиционный местный напиток под наблюдением гида или шамана. Известно, что этот наркотик имеет репутацию как средство, помогающее облегчить депрессию и решить прочие психические проблемы. При этом каждому десятому посетителю подобных церемоний требуется медицинская помощь, а в редких случаях употребление этого галлюциногенного напитка может привести к проблемам с сердцем.

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