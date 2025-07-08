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Сибирячка получила жуткий химический ожог, присев в автобусе

В Красноярске 18-летняя девушка получила химический ожог, присев в автобусе
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В Красноярске поездка в автобусе для 18-летней местной жительницы закончилась госпитализацией. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 6 июля на одной из линий городского транспорта. Девушка зашла в салон и села на кресло, где незнакомец разлил едкое химическое вещество.

«Девушка села, не заметив опасности, и получила ожог при контакте с поверхностью», — рассказал собеседник издания.

Пострадавшую доставили в больницу. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего: опрашивают свидетелей, устанавливают состав разлитой на сиденье жидкости.

До этого аналогичный инцидент произошел в Санкт-Петербурге: жертвами злой шутки неизвестных стали две пассажирки автобуса.

Ранее сообщалось, что самарец избил кондуктора автобуса: драка попала на видео.

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