Сотрудники МВД нашли более 5 млн рублей у администрации вуза в Дагестане

МВД: более 5 млн рублей найдены в кабинетах руководства вуза в Дагестане

В кабинетах руководства Дагестанского аграрного университета при обысках найдены более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

«Во время обысков в их служебных кабинетах обнаружено свыше 5000000 рублей с пояснительными записками от студентов о предназначении денег – для сдачи сессии, перевода на индивидуальный график обучения и за прием на учебу», — заявили в ведомстве.

25 июня стало известно, что центр по противодействую экстремизму МВД Дагестана выявил крупную преступную схему в одном из ведущих вузов республики. Установлено, что ректор и работники администрации университета разработали систему получения и передачи взяток за решение вопросов, связанных с приемом на учебу и сдачей зачетно-экзаменационной сессии. Кроме того, подозреваемые, составляя подложные документы, занимались хищением бюджета, выделенного вузу.

24 июня оперативники задержали взяточников с поличным при получении незаконного вознаграждения за помощь в поступлении в учебное заведение.

Ранее при обыске у смоленского ректора нашли золотые унитазы.