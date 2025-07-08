В Армении на фоне дела Карапетяна проводят обыски более чем по 50 адресам

СК Армении заявил о проведении обысков по 51 адресу в рамках дела о хищении

Следственный комитет Армении проводит обыски по 51 адресу в рамках дела о хищении в особо крупных размерах путем мошенничества, а также об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Приняты постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 11 лиц, из которых в отношении пяти лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

Из него следует, что еще одному из фигурантов выдали подписку о невыезде. Четверых человек объявили в розыск, одного арестовали.

По данным пресс-службы, следственные мероприятия проводятся в рамках уголовных дел, которые находятся в производстве Следственного управления по Еревану и Главного управления по расследованию экономических преступлений.

8 июля силовики пришли в головной офис компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Предпринимателя взяли под стражу в ночь на 18 июня в Ереване, обвинив его в призывах к захвату власти. Незадолго до этого он высказался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее со стороны властей.

Более того, в СК Армении сообщили о проведении «неотложных следственных мероприятий» в доме Нарека Карапетяна. Последний приходится племянником Самвелу Карапетяну.

Ранее в Ереване состоялось шествие в поддержку Самвела Карапетяна.