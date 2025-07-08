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В Хакасии более пяти тысяч жителей остались без электричества из-за непогоды

МЧС Хакасии: 5,1 тысячи человек остались без электричества из-за непогоды
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Shutterstock/Creative Cat Studio

В Республике Хакасия из-за плохой погоды остались без электричества более пяти тысяч жителей, а также под ограничения попали социально значимые объекты. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону, пишет ТАСС.

В регионе действует штормовое предупреждение. Также ожидаются ливни град и шквалистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду.

«По состоянию на полдень 8 июля в результате прохождения штормового фронта по территории республики подача электроснабжения частично нарушена в девяти населенных пунктах. Всего под ограничением находится 2 256 частных жилых домов с населением 5 119 человек, восемь социально значимых объектов»‎, — сказано в сообщении.

Специалисты уже ведут работы по восстановлению ресурса.

Как уточнили в ведомстве, электроснабжения нет в городе Черногорск и населенных пунктах Московское, Баинов, Калинино, Усть-Абакан, Райков, Вершино Биджа, Рассвет, Тепличный.

8 июля сообщалось, что на Хакасию обрушился мощный ливень. Так, в Черногорске затоплены улицы, в некоторых домах вода льется в квартиры с потолка. В городе ввели режим повышенной готовности.

Ранее в Тюмени девушка ушла под воду на пешеходном переходе.

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