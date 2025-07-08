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В Минприроды разъяснили, где разрешат сплошные рубки леса у Байкала

Минприроды: сплошные рубки у Байкала разрешат только в определенных местах
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Quatrox Production/Shutterstock/FOTODOM

Правительство одобрило поправки в закон об охране Байкала, об РИА Новости сообщили в пресс-службе Минприроды.

Так, в министерстве пояснили, что поправки к законопроекту позволят проводить сплошные рубки леса на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья.

В Министерстве уточнили, что список таких участков и любые вопросы об осуществлении восстановления леса в центральной экологической зоне Байкала будут согласовываться с Российской академией наук и решаться на основании ее исследований.

Сейчас в этой зоне действует запрет на сплошные вырубки. Ведомство предлагает допустить их в случаях, когда выборочные рубки не обеспечивают восстановление лесных насаждений.

Поправки также позволяют переводить земли лесного фонда, занятые защитными лесами, в другие категории — для строительства гидротехнических и селезащитных сооружений, объектов инфраструктуры (включая дороги, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение), а также кладбищ.

Ранее в Госдуме напомнили, что вырубка деревьев на собственном участке регулируется законодательством.

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