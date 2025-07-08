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Волонтеры «Чистой Арктики» отправляются в экспедицию на остров Шумшу

Волонтеры «Чистой Арктики» отправились в экспедицию на остров Шумшу Курильской гряды
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АНО «Чистая Арктика»

Первая группа волонтеров «Чистой Арктики» из 12 человек отправилась на остров Шумшу, там группа присоединятся к уже развернутому полевому лагерю, сообщили организаторы.

Шумшу — это место, где происходило последнее сражение Второй мировой войны. В ближайшее время на острове будет создан мемориальный комплекс, посвященный последнему сражению Второй мировой войны.

«Наша первая группа сформирована из опытных волонтеров, которые принимают постоянное участие в наших мероприятиях. Мы их называем наставниками. Это экспедиция будет очень сложная, ребятам придется работать в непростых условиях, но у них есть уникальная возможность стать частью истории нашей большой страны», --сказл руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Именно здесь, на Курильских островах, 18 августа 1945 года советская и японская армии вступили в бой. Шумшу представлял собой почти неприступную крепость. Японцы возвели на этой территории 34 дота, 24 дзота и вырыли 40 километров противотанковых рвов. Помимо этого, они оборудовали подземные убежища для своего гарнизона. Курильская десантная операция считается уникальной.

Волонтеры «Чистой Арктики» будут работать на Шумшу в две смены по две недели. Второй состав отправится на остров в начале августа. Эта группа будет сформирована по конкурсному отбору, который проводился в официальных соцсетях проекта.

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