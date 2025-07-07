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Число пострадавших от взрыва у ТЦ «Малина» выросло до пяти

Mash: число пострадавших от взрыва у рязанского ТЦ «Малина» выросло до пяти
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Telegram-канал Ura.Ru

Количество пострадавших от взрыва у рязанского торгового центра (ТЦ) «Малина» увеличилось до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, четыре человека госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще один не выжил.

В качестве причины называется неосторожное обращение посетителя лаунж-бара Game Loft с боевой гранатой, которую он принял за муляж.

О взрыве стало известно днем 7 июля.

По данным Ura.ru, на месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Telegram-канал «Рязань. Происшествия» опубликовал видео с места взрыва. На кадрах можно увидеть машины скорой помощи и спасателей у торгового центра. По словам очевидцев, одному из пострадавших при взрыве оторвало ногу.

7 июля в Ершове Саратовской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Предварительной причиной Telegram-канал Baza назвал утечку бытового газа.

Ранее в Ставрополе мощный взрыв разрушил стены квартиры в многоэтажном жилом доме.

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