Число пострадавших от взрыва у ТЦ «Малина» выросло до пяти

Количество пострадавших от взрыва у рязанского торгового центра (ТЦ) «Малина» увеличилось до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным журналистов, четыре человека госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще один не выжил.
В качестве причины называется неосторожное обращение посетителя лаунж-бара Game Loft с боевой гранатой, которую он принял за муляж.
О взрыве стало известно днем 7 июля.
По данным Ura.ru, на месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство.
Telegram-канал «Рязань. Происшествия» опубликовал видео с места взрыва. На кадрах можно увидеть машины скорой помощи и спасателей у торгового центра. По словам очевидцев, одному из пострадавших при взрыве оторвало ногу.
7 июля в Ершове Саратовской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Предварительной причиной Telegram-канал Baza назвал утечку бытового газа.
Ранее в Ставрополе мощный взрыв разрушил стены квартиры в многоэтажном жилом доме.