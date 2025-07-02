Кондиционер в офисе сушит глаза сильнее, чем ветер, заявила врач

Сухость, ощущение песка, резь — летом эти симптомы часто появляются именно в офисе, а не на улице. Специалист офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева объяснила «Газете.Ru», почему причина может быть в кондиционере и как сохранить комфорт зрения в помещениях.

«Холодный сухой воздух из кондиционера может создавать перед лицом зону с пониженной влажностью. Особенно если поток направлен прямо в лицо. Такое положение нарушает стабильность слезной пленки и вызывает испарение влаги с поверхности глаза. В результате глаза сохнут, появляются дискомфорт, покраснение и резь», — сказала она.

По словам эксперта, кондиционер вызывает больше жалоб, чем летний ветер, потому что действует точечно и постоянно. Поток воздуха в помещении не рассеивается, как на улице. Особенно сильно это ощущается при работе за компьютером: человек моргает реже, а сухой поток из кондиционера постоянно дует на глаза. Воздух перед монитором становится пересушенным — офтальмологи называют это «микропустыней»: область с пониженной влажностью, где слезная пленка испаряется особенно быстро.

«При пересушивании слезной пленки нарушается защита роговицы. Она становится уязвимой для внешних раздражителей. Это может привести к ощущению инородного тела, слезотечению, жжению и покраснению. Нередко развивается синдром сухого глаза», — добавила врач.

Риск пересушивания выше у тех, кто носит контактные линзы, уже сталкивался с синдромом сухого глаза или имеет гормональные нарушения. Также на состояние слезной пленки влияют воспалительные заболевания глаз, аллергия и прием некоторых препаратов (бета-блокаторы, антигистаминные, комбинированные оральные контрацептивы, некоторые антидепрессанты и др.). В этих случаях особенно важно следить за микроклиматом в помещении и состоянием глаз.

Чтобы защитить глаза в офисе офтальмолог рекомендует простые меры.

«Повернуть жалюзи кондиционера в потолок или в сторону, чтобы поток не бил в лицо. Установить на рабочем месте увлажнитель. Делать разминку по правилу 20-20-20 (делать перерыв не менее 20 секунд каждые 20 минут, чтобы смотреть на расстояние не менее 6 метров (20 футов)», — резюмировала она.

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