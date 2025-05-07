Сирот из уральского детдома насиловали, пока директор скрывала преступления

Над воспитанниками детдома на Урале годами издевались одни взрослые, пока другие скрывали это. О ситуации, произошедшей в небольшом поселке на востоке Свердловской области, E1.RU рассказала глава тюменского благотворительного фонда Елена Веселая.

Факты жестокого обращения с детьми она обнародовала еще два года назад, тогда же стало известно о пропаже спонсорской помощи и отсутствии базовых вещей в учреждении. Благотворительница также раскрыла случай шантажа одной из воспитанниц через интернет, который местные власти долго игнорировали. После ее обращения к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, преступника задержали и приговорили к семи годам колонии.

К настоящему времени СК завершил расследование дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего директора детского дома, его обвинили в сокрытии фактов сексуального насилия над воспитанниками.

Одной из жертв стала 14-летняя девочка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, чем воспользовался знакомый из соседнего города. Еще одна воспитанница подверглась сексуализированному насилию в 2023 году, в этом случае насильником оказался врач местной больницы. Руководитель детского дома, а также его подчиненные, знали о случившемся, но не стали обращаться в правоохранительные органы.

Кроме того, за многолетнее вовлечение несовершеннолетних в порнографию был арестован учитель информатики из местной школы. 10 лет подряд педагог оформлял опеку над детдомовцами и развращал их. Сейчас подозреваемый находится под стражей, число его жертв может достигать 30 человек.

После скандала детский дом закрыли, а воспитанников перевели в другие учреждения области. Уголовными делами продолжаются заниматься московские следователи.

Ранее опекун годами растлевал подопечных с умственной отсталостью в Иркутске.