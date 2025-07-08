Финансовый университет назвал размер желаемой зарплаты россиян

Жители России в среднем хотят зарабатывать 146 тысяч рублей в месяц, что почти в полтора раза больше официальной средней зарплаты по стране. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, с которым ознакомились «Ведомости».

В исследовании приняли участие около 7 тысяч человек из 35 городов России. Согласно опросу, медианное значение желаемой зарплаты составило 110 тыс. рублей. Для сравнения, по данным Росстата, в апреле 2025 года средняя начисленная зарплата в России достигла 97 375 рублей, а в первом квартале — 92 305 рублей.

Наибольшие ожидания зафиксированы в Махачкале (213 тыс. рублей), Хабаровске (188 тысяч), Москве (185 тысяч), (175 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (166 тыс. рублей). При этом в регионах с невысокими официальными доходами зарплатные запросы особенно заметно завышены — возможно, из-за теневой занятости и роста доходов в отдельных сферах, считают эксперты.

Для соискателей без опыта средняя желаемая зарплата ниже — всего 92 тыс. рублей, а медиана — 73 тысяч.

Аналитики связывают рост ожиданий с инфляцией, повышенной рабочей нагрузкой и кадровым дефицитом. В крупных городах, по их мнению, высокие запросы объясняются дороговизной жизни и активностью международных компаний.

Ранее россиянам пообещали зарплаты более 130 тыс. рублей.