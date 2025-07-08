Во Владивостоке более 3,5 тысячи потребителей остались без света из-за аварии

Прокуратура: во Владивостоке более 3,5 тысячи потребителей остались без света

Прокуратура Приморского края сообщает о возникшей аварии в электросетях Владивостока. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно информации прокуратуры, утром во вторник произошло аварийное отключение электроснабжения. При восстановлении подачи электроэнергии были обнаружены новые повреждения кабельной линии, что привело к обесточиванию более 3,5 тысячи потребителей, проживающих в более чем 30 домах.

Отключения затронули Фрунзенский район города Владивостока.

Прокуратура начала проверку по данному факту и проведет оценку работы организаций, ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей.

На днях в городе Шахты Ростовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции, вызванное падением обломков дрона. В результате произошедшего без электроснабжения остались более 6 тысяч человек. Кроме того, в близлежащих домах были зафиксированы повреждения окон.

Ранее в Псковской области более 20 тысяч человек остались без света на фоне непогоды.