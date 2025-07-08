HR-эксперт рассказала, кому не подойдет онлайн-трудоустройство

Личная встреча с работодателем важна при трудоустройстве, если работа предполагает офисный или гибридный формат. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, устраиваться на работу полностью онлайн лучше только в том случае, если работа удаленная. Однако лучше все же знакомиться с будущим работодателем вживую, особенно если придется приезжать в офис.

«В этом случае необходимо заранее проверить, насколько удобно будет добираться до работы, а также посмотреть свое рабочее место, потому что кого-то, например, может совсем не устраивать опенспейс», — подчеркнула Лоикова.

Эксперт подчеркнула, что претендентам на руководящую должность также важно проходить собеседование очно, потому что им нужно будет познакомиться с командой.

Данные аналитиков hh.ru по итогам июньского опроса до этого показали, что почти треть россиян считают, что нынешняя ситуация на рынке труда не способствует успешному поиску работы. Согласно результатам исследования, 33% респондентов заявили, что условия стали менее выгодными по сравнению с предыдущими годами.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустят платформу для поиска работы и обучения.