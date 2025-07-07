В Подмосковье запустят платформу для поиска работы и обучения

В Подмосковье разрабатывается специальная платформа «Кадры», которая станет связующим звеном между работодателями, соискателями и образовательными учреждениями. Об этом сообщила зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева на встрече с представителями бизнеса в Ленинском городском округе.

Мероприятие собрало около 30 промышленных предприятий, финансовых институтов, а также представителей регионального правительства и местной администрации.

«Новый цифровой сервис позволит не только находить новых специалистов, но и обеспечит информационный доступ к программам переподготовки и повышения квалификации. Сервис будет абсолютно бесплатным как для работодателей, так и для соискателей, а также для образовательных учреждений. Планируем запустить «Кадры» на инвестпортале уже в этом году», — приводятся ее слова на сайте правительства Подмосковья.

По ее словам, подмосковный инвестблок активно работает над налаживанием связей между предприятиями и учебными заведениями.

Одним из ключевых направлений стала программа «Кадры для импортозамещения», цель которой — подготовка квалифицированных специалистов для проектов технологического суверенитета. В рамках программы инвесторы могут заключать соглашения с колледжами о подготовке сотрудников, необходимых для работы на их предприятиях.

Другим важным инструментом стал федеральный проект «Профессионалитет», направленный на интеграцию колледжей и техникумов с реальным сектором экономики через создание образовательно-производственных центров и кластеров профобразования. В программе участвуют учебные заведения и компании, работающие в сфере машиностроения, радиоэлектроники, металлургии и других отраслей.