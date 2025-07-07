Россияне стали чаще жаловаться на условия поиска работы

Почти треть россиян считают, что нынешняя ситуация на рынке труда не способствует успешному поиску работы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков hh.ru по итогам июньского опроса, в котором приняли участие 3,5 тыс. соискателей со всей страны.

Согласно результатам исследования, 33% респондентов заявили, что условия стали менее выгодными по сравнению с предыдущими годами. Лишь 18% считают рынок более благоприятным, чем раньше. Еще 11% не заметили существенных изменений, а 38% затруднились с ответом.

Как объясняют специалисты, на восприятие рынка повлияло несколько факторов. По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, в первой половине 2025 года рост зарплат практически остановился — медианная зарплата осталась на уровне 75 тысяч рублей. Кроме того, конкуренция за вакансии усилилась: если год назад на одну вакансию приходилось около трех активных резюме, то сейчас их уже более пяти.

Аналитики также отметили, что россияне начали чаще интересоваться новыми вакансиями и обновлять резюме, даже если у них уже есть работа. Этому способствовали активные кампании по вовлечению людей на рынок и изменения в трудовых условиях.

Ранее выяснилось, что россияне хотят больше свободного времени вместо доплаты за рабочие часы.