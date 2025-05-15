В российском детсаду нашли бутылку водки, подозрительных воспитательниц и босых детей

В Улан-Удэ в детсаду нашли водку, подозрительных воспитательниц и босых детей

В Улан-Удэ родители, придя за детьми в частный детсад, нашли там водку, подозрительных воспитательниц и босых дошкольников. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в одном из частных детских садов города, где родители застали воспитательниц в приподнятом настроении и обнаружили бутылку водки. Сотрудники организации пытались спрятать спиртное и вели себя подозрительно.

Во время визита родителей дети находились без должного присмотра. Один из воспитанников был обнаружен на улице, другие бегали по детсаду босиком и полураздетые.

Отмечается, что частный детский сад, где все случилось, не имеет лицензии. На месте побывали сотрудники правоохранительных органов, по факту случившегося организована проверка.

Ранее воспитанник ясель сбежал из детсада во время тихого часа и гулял под дождем на улице.