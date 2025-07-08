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Более 20 рейсов задержаны или отменены в аэропорту Новосибирска

В Новосибирске задерживаются минимум 20 авиарейсов, один отменен
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Александр Кряжев/РИА Новости

В аэропорту Толмачево в Новосибирске 8 июля задерживается прибытие 20 рейсов, еще один отменен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

В расписании указано, что с опозданием прилетят самолеты из Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Барнаула, Красноярска, Благовещенска, Горно-Алтайска, Бишкека, Казани и Худжанда, а также по два рейса из Антальи и Нового Уренгоя. Также задерживаются по два рейса из Сочи, Норильска и Владивостока.

Один рейс из Санкт-Петербурга отменен. Проблемы есть и с вылетами: рейс в Анталью задержан почти на 11 часов, в Санкт-Петербург — также с опозданием. Кроме того, отменены рейсы в Ош и Санкт-Петербург.

Как сообщила Росавиация, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений.

Ранее стала известна причина коллапса в Шереметьево.

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