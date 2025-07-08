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В Китае задержали несколько подозреваемых в массовом отравлении детей

В Китае задержали восемь человек из-за отравления детей свинцом в детском саду
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Matt Slocum/AP

В китайской провинции Ганьсу задержаны восемь человек по делу об отравлении детей свинцом в одном из детских садов. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По предварительным данным, в организм детей тяжелый металл попал с продуктами питания, в которых использовался запрещенный краситель. Опасное вещество было обнаружено в пирогах с финиками и сосисках в тесте. При этом на упаковке ингредиента была маркировка, прямо запрещающая его использование в еде.

Газета «Шанхай жибао» писала, что от отравления пострадали 19 детей. У некоторых уровень свинца в крови превысил 400 мкг/л, тогда как госпитализация требуется уже при показателе выше 250 мкг/л. Родители отмечали, что у детей на протяжении нескольких месяцев были жалобы на тошноту, боль в животе, диарею и слабость в ногах.

В рамках расследования директор детского сада привлечен к уголовной ответственности, заключили в издании.

Ранее в Магарамкентском районе Дагестана произошло массовое отравление водой.

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