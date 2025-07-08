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В Туве нашли трехлетнего мальчика, пропавшего с чабанской стоянки

Губернатор Ховалыг: трехлетний мальчик найден в Туве спустя сутки поисков
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Telegram-канал «Владислав Ховалыг»

В Туве нашли трехлетнего мальчика, который накануне ушел с чабанской стоянки и пропал. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг.

По словам главы Тувы, в поисках участвовали более 150 человек. Позже МЧС уточнило, что к операции подключили свыше 220 человек и почти 60 единиц техники. Мальчика нашли утром, около 08:20 по местному времени (04:20 мск), в двух километрах от места, где он пропал. Сейчас ребенка направили в Кызыл, где его осмотрят врачи.

Ховалыг назвал новость об обнаружении ребенка самой радостной и поблагодарил всех, кто участвовал в поисках. Он также поручил доставить мальчика в Кызыл вместе с мамой и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

«Пользуясь моментом, хочу еще раз напомнить взрослым о личной ответственности за жизнь и здоровье своих детей. Особенно это касается времяпровождения детей на чабанских стоянках, где помощь не всегда может поспеть вовремя», — добавил Ховалыг.

В МЧС по республике накануне рассказали, что мальчик вместе с сестрой покинул стоянку, расположенную примерно в четырех километрах от села Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района. Девочка ненадолго вернулась, чтобы привязать лошадь, а когда вернулась — брата на месте уже не было.

Ранее сообщалось, что в Самарской области школьница исчезла на две недели после переписки с мужчиной.

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