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Глэмпинги хотят лишить господдержки

Счетная палата раскритиковала результаты программы по строительству глэмпингов
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«Китовый берег»

Счетная палата (СП) провела анализ реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» за период 2022–2024 годов и пришла к выводу, что получатели субсидий на строительство модульных гостиниц в российских регионах построили 9784 номера, что составляет 80% от запланированного количества. Об этом сообщают «Ведомости».

Речь идет о быстровозводимых конструкциях некапитального типа, таких как модульные отели, глэмпинги и кемпинги. На их строительство из государственного бюджета было выделено 22,2 млрд рублей. Проекты реализовывались на условиях софинансирования, при этом не менее 50% стоимости вкладывал бизнес, а остальное покрывалось субсидиями от государства, не превышающими 1,5 млн рублей на один номер.

В отчете СП отмечается, что министерство экономического развития, ответственное за данную программу, осуществляет недостаточный контроль за ее реализацией, что приводит к нарушениям при использовании государственной поддержки.

Кроме того, СП установила, что в ряде случаев к участию в конкурсе допускались заявки, не соответствующие установленным критериям отбора, в частности, без подтверждения прав на земельные участки и без технико-экономического обоснования заявленного размера субсидии. Выездные проверки показали, что 42% реализуемых проектов размещаются на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения сельского хозяйства, которые не предусматривают временное размещение граждан.

До этого Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, который позволит классифицировать все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов.

Ранее были названы наиболее частые гости гламурных кемпингов.

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