Названы наиболее частые гости гламурных кемпингов

Самыми частыми посетителями «гламурных кемпингов» (или глэмпингов) в мае — сентябре 2024 года были россияне в возрасте от 35 до 54 лет (43% гостей этого вида размещений). К такому выводу пришли аналитики платформы Bronevik.com и сервиса для управления отелями Bnovo. Исследование есть у «Газеты.Ru».

Четверть гостей составили люди 18-34 лет, а дети до 18 лет и гости старше 55 лет — по 16%.

Жители Москвы и Подмосковья составили 23% гостей глэмпингов с мая по сентябрь. В трех из пяти исследованных регионов самыми активными глэмперами были местные жители: в Московской области — 80%, в Татарстане — 70%, в Свердловской области — 69%. И только в Карелии и Краснодарском крае гостевой турпоток выше домашнего — 84 и 55% соответственно.

В теплый сезон глэмпинги пользовались популярностью и у туристов из соседних регионов — доля таких поездок составила 38%. Больше всего «соседей» приезжало в объекты Карелии — 47% посетителей из ближайших Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей.

Наиболее популярным регионом для отдыха в глэмпинге с детьми оказался Краснодарский край — там проживало 17% гостей в возрасте до 18 лет и сделано 11% от всех бронирований с детьми по России. В Татарстане и Свердловской области в глэмпингах останавливалось больше всего возрастных гостей (55+ лет) — 25 и 23% соответственно.

В теплый сезон россияне планировали поездки в глэмпинги в среднем за месяц до даты заезда. Это втрое больше, чем при бронировании других типов туристического жилья. Самая заблаговременная бронь зафиксирована в одном из загородных объектов Ленинградской области — туда гости запланировали поездку за два года, в августе 2022 года.

Средняя стоимость проживания в глэмпингах в исследованный период составила 10,5 тыс. рублей за ночь (+13% год к году). При этом ценник в них рос почти вдвое медленнее, чем в других видах туристического жилья. Самое дорогое бронирование сезона 2024 совершено в одном из глэмпингов Московской области — оно стоило 180 тыс. рублей за ночь на девять человек.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее стало известно, куда россияне полетят в ноябре.