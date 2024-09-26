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Госдума одобрила присвоение «звездочек» глэмпингам

ГД приняла в I чтении законопроект о классификации объектов размещения туристов

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Глэмпинг «Холмы»

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, который позволит классифицировать все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов. Проект закона опубликован в базе системы обеспечения законодательной деятельности.

Документом предлагается расширить перечень о классификации объектов туризма. Среди них указаны средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Ожидается, что они будут включены в новый единый реестр.

Из текста законопроекта следует, что исключение будет сделано для детских лагерей и санаториев, а также средств размещения централизованных религиозных организаций и их структур. Среди прочего исключение будет сделано и для объектов сельского туризма в фермерских хозяйствах.

Накануне в ходе выступления главы ведомства Максима Решетникова на правительственном часе в Совете Федерации было озвучено, что Министерство экономического развития РФ планирует внести существенные изменения в систему классификации гостиниц.

Ранее россиянам пообещали падение стоимости отдыха на Черном море.

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