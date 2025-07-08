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В Приморье завели дело после того, как подросток выстрелил в глаз ребенку

СК завел дело после того, как подросток выстрелил в глаз ребенку в Приморье
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Виталий Аньков/РИА Новости

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который выстрелил из пневматического оружия в своего ровесника. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно данным следствия, инцидент произошел в городе Находке, где возле одного из домов между двумя мальчиками 14 и 13 лет возникла ссора. В ходе конфликта старший из подростков выстрелил из пневматического пистолета в глаз младшему, причинив тем самым тяжкий вред его здоровью.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Следователи продолжают проводить необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел накануне в Находке. Сообщается, что школьник познакомился с девушкой в интернете и начал вести с ней переписку. Через некоторое время с ним связался молодой человек, представившийся ее парнем, и предложил встретиться возле Дома молодежи. 3 июля, в назначенный день, подросток пришел на встречу один, где его уже ожидали соперник и его друг.

Ранее подросток выстрелил в глаз мужчине у бара в центре Петербурга.

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