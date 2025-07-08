Сайтам запретят автоматически списывать плату за подписки

Россияне получат усиленную защиту от несанкционированных списаний денежных средств при оплате онлайн-сервисов. Правительство одобрило поправки в закон «О защите прав потребителей», целью которых является регулирование цифровых подписок, сообщают «Известия».

Как сообщили изданию источники, документ уже получил поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Ключевым изменением является ужесточение правил взаимодействия онлайн-сервисов с банковскими картами пользователей. В частности, вводится прямой запрет на списание средств с банковских счетов или электронных кошельков в случае, если потребитель предварительно отказался от использования данной услуги. Это означает, что после удаления пользователем банковской карты из личного кабинета, платформа не сможет автоматически списывать с нее денежные средства.

По словам адвоката Даниила Черных-Аипова, данный документ направлен на урегулирование «сетевых» отношений, в которых применяются абонентские договоры с регулярными платежами.

Законопроект также предоставляет потребителям право заблокировать использование ранее сохраненных платежных данных и выбрать единственный счет, с которого будут разрешены списания. При этом продавцы и поставщики цифровых услуг обязаны будут обеспечить техническую возможность для реализации этих опций.

Инициатива получила широкую поддержку в связи с участившимися жалобами пользователей, которые сталкивались с автоматическим продлением подписки после отключения услуги. Данная проблема наиболее часто возникала на видеосервисах, платформах для чтения электронных книг, в музыкальных приложениях и других цифровых ресурсах.

В соответствии с новым законом, компаниям необходимо будет пересмотреть принципы хранения и обработки платежной информации с целью предотвращения несанкционированных действий. За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность.

Принятые меры направлены на повышение доверия к цифровым платформам, обеспечение большей прозрачности расчетов и снижение рисков необоснованных расходов для граждан, в том числе для активных пользователей онлайн-сервисов в Московской области. Законопроект ожидает рассмотрения во втором чтении в Государственной думе.

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