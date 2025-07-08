Пашиняна обвинили во вмешательстве в следствие по делу епископа Аджапахяна

Адвокаты архиепископа Микаэла Аджапахяна, арестованного в Армении, обвинили премьер-министра страны Никола Пашиняна во вмешательстве в процесс следствия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пашинян вмешивается в предварительное следствие… Команда адвокатов владыки Микаэла оценивает это заявление Никола Пашиняна как заказ или поручение, адресованное прокуратуре и следственным органам», — говорится в заявлении адвокатов.

27 июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. Позднее архиепископ покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван, пообещав явиться в Следственный комитет Армении. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам же иерарх называет эти обвинения сфабрикованными.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян публично выступил с призывом организовать досрочные выборы Католикоса всех армян, являющегося главой Армянской апостольской церкви (ААЦ). Соответствующее заявление политик разместил в одной из социальных сетей.

Ранее в Армении помолились за арестованных священников и миллиардера.