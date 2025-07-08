Юрист объяснил, что делать, если вы столкнулись с харассментом

В последнее время слово «харассмент» преследует нас повсюду. Многие сразу думают о сексуальных домогательствах, но это понятие гораздо шире. Если кто-то систематически нарушает ваши границы, заставляет чувствовать себя неловко или небезопасно, то вы столкнулись с харассментом, рассказал «Газете.Ru» Евгений Графкин, юрист, партнер юридической фирмы «Графкин и партнеры».

«Харассмент меняет нас изнутри. Вы начинаете по-другому входить в офис, избегать определенных мест, постоянно оглядываться. Мир становится менее безопасным. Появляется тревога, которая может перерасти в депрессию. Сон нарушается, концентрация падает. Самое болезненное — это когда начинаешь винить себя: «А может, я как-то не так себя веду?». Или думаешь: «Может, я преувеличиваю?» Нет, вы не преувеличиваете. Если вам некомфортно — значит, есть проблема», — объяснил он.

Харассмент принимает разные формы в зависимости от места и ситуации. Например, «невинные» шутки о внешности, которые повторяются изо дня в день. Или когда кто-то позволяет себе неуместные личные комментарии.

«Это не всегда выглядит как откровенная агрессия. Иногда улыбающийся коллега «случайно» касается вашего плеча, или знакомый игнорирует ваши просьбы сменить тему разговора. Если вам становится некомфортно — все вышесказанное можно отнести к харассменту. Кстати, не забудьте проверить свои мессенджеры. Постоянные сообщения в соцсетях, комментарии под фото, попытки выяснить личную информацию — все это тоже формы преследования», — сказал он.

Если вы столкнулись с харассментом, важно действовать системно.

«Фиксируйте происходящее. Заведите отдельный блокнот или файл в телефоне. Записывайте дату и время, место происшествия, точные слова или действия, свидетелей. Делайте скриншоты сообщений или сохраняйте письма в отдельную папку. Если есть камеры наблюдения в здании — запомните их расположение. Это не паранойя — это ваша защита», — добавил юрист.

Обозначьте границы прямо и четко. Многие из нас воспитаны быть «хорошими» и не создавать конфликты. Но здесь нужно сказать «нет» — спокойно, но твердо. Лучше при свидетелях или в письменном виде. Это создает официальный след.

«Ищите союзников среди коллег. Поговорите с теми, кто мог наблюдать ситуацию. Часто оказывается, что вы не единственная жертва. Групповая жалоба имеет больший вес. Поговорите со своими близкими. Иногда взгляд со стороны помогает понять масштаб ситуации. Близкие могут дать совет или просто выслушать», — посоветовал он.

Изучите внутренние процедуры. В каждой организации рассматривают жалобы сотрудников. Узнайте, как проходит этот процесс. Не стесняйтесь обращаться к специалистам. HR, юрист, психолог — у каждого своя роль в решении проблемы. Если ситуация серьезная, вы можете обратиться в правоохранительные органы. Закон на вашей стороне.

«Главное отличие харассмента от флирта — в обоюдности. Флирт — это игра двоих, где каждый участвует добровольно. Харассмент — это давление одного на другого, игнорирование сигналов «стоп». Флирт можно остановить словом, и это будет принято с пониманием. Харассмент продолжается, несмотря на ваше нежелание», — рассказал он.

Харассмент — это не ваша вина. Не нужно терпеть неуважение к себе. Каждый человек имеет право на безопасное пространство — дома, на работе, в общественных местах. Если вы чувствуете, что ваши границы нарушаются, доверьтесь этому ощущению. Ваша безопасность и комфорт — не роскошь, а необходимость, резюмировал юрист.

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