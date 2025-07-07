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Мужчина возместил кражу из храма суммой в пять тысяч раз больше

TOI: индиец украл из храма две рупии и спустя 55 лет вернул туда 10 тыс. рупий
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Shutterstock/FOTODOM

Индиец украл из храма две рупии и спустя 55 лет вернул туда 10 тыс. рупий. Об этом пишет издание The Times of India.

Служащие храма Эроде Челланди Амман в штате Тамилнад нашли конверт с деньгами, к которому прилагалась записка раскаявшегося вора.

«Я взял деньги, так как не мог вернуть долг. Теперь, спустя 55 лет, я вернул их в храм. Я жертвую 10 000 в обмен на 2, которые я подобрал», — рассказал верующий.

С учетом инфляции, стоимость взятых 55 лет назад двух рупий сейчас составляет 102 денежных единицы. Храму, о котором идет речь, в настоящее время уже более ста лет.

До этого индиец научил плавать 10 тыс. человек, чтобы люди не тонули.

Как рассказал мужчина по имени Саджи Валассерил, он решил научить людей плавать после того, как лодка с классом учеников и их учителем перевернулась в реке Перияр. Сначала индиец обучил плаванию своих детей, затем друзей, их детей, а вскоре и соседей. Идея бесплатных уроков плавания распространилась, привлекая внимание местных жителей.

Саджи разработал 16-дневный курс, полностью сосредоточенный не на спортивном плавании, а на водной безопасности. Обучение начинается с преодоления страха перед водой и учитывает особенности движения в естественном течении реки.

Ранее индиец переделал кровать в автомобиль и прославился в соцсетях.

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