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Индиец переделал кровать в автомобиль и прославился в соцсетях

NDTV: мужчина из Индии переделал кровать в автомобиль, потратив $2400 и год времени

Мужчина из Индии переделал кровать в автомобиль и прославился в соцсетях, пишет NDTV.

Житель Западной Бенгалии Наваб Шейх удивил интернет, превратив обычную кровать в полноценное транспортное средство. Его творение, оснащенное четырьмя колесами, двигателем, тормозами и даже боковыми зеркалами, стало вирусным после того, как видео с его поездкой по дорогам Муршидабада появилось в соцсетях.

Пользователи соцсетей отреагировали по-разному на творение умельца. Кто-то восхитился инженерными навыками мужчины, однако нашлись и те, кто задался вопросом о законности передвижения на таком транспорте.

Как выяснилось, полиция тоже заинтересовалась изобретением. Несмотря на восхищение публики, Шейха остановили, а его «спальный автомобиль» разобрали из-за созданной пробки на трассе.

По словам Наваба, на реализацию этой идеи ушло больше года и около $2400.

Ранее инженер создал самую маленькую в мире стиральную машину.

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