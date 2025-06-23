В Госдуме предложили Маску дальневосточный гектар

Зампред кoмитета Госдумы пo инфoрмационной пoлитике, инфoрмационным технoлогиям и связи, депутат фракции ЛДПР Андрей Свинцов заявил, что Россия открыта для предпринимателей в сфере технологий и готова предоставить Илону Маску дальневосточный гектар. Так в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он прокомментировал заявление своего коллеги Владислава Даванкова о том, что Илон Маск принесет России много пользы, если ему предоставят политическое убежище.

«Поэтому мы их всех приглашаем со своими технологиями, со своими деньгами. Всем выдадим по гектару на Дальнем Востоке или где посчитаете нужным. Приезжайте и становитесь гражданами России», — сказал Свинцов.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что направил в российское Министерство иностранных дел просьбу о политическом убежище в России для Илона Маска в свете конфликта с Дональдом Трампом. Некоторые СМИ трактовали это обращение Даванкова как идею самого Маска — при этом сам глава Tesla и SpaceX до этого публично не говорил, что хотел бы получить убежище в России.

Ранее отец Илона Маска прокомментировал информацию о предоставлении убежища его сыну в РФ.