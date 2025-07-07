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Бездомный мигрант жестоко расправился с российским пенсионером и надругался над школьницей

В Новосибирске бездомный мигрант расправился с пенсионером и изнасиловал девочку
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске 38-летнего бездомного мигранта задержали по подозрению в жестокой расправе над прохожим и преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, мужчина забил гвоздодером 65-летнего жителя города, а также совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней школьницы.

Собеседник издания отметил, что подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности, но вел маргинальный образ жизни.

До этого в пригороде Новосибирска задержали 47-летнего приезжего, который в машине приставал к 17-летней девушке и пытался изнасиловать ее.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мигрант-нелегал изнасиловал женщину во дворе дома.

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