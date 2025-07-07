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Пожилую украинку не посадили на рейс из Польши в Великобританию и довели ее до слез

В аэропорту Кракова украинке отказали в посадке на рейс в Великобританию
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Depositphotos

Сотрудники аэропорта Кракова отказали 78-летней украинке 78-летней украинке на рейс в Великобританию и довели ее до эмоционального срыва. Об этом сообщает The Independent.

Людмила К. собиралась навестить свою дочь, которая проживает с мужем в Восточной части соединенного королевства. Женщина 25 часов добиралась до Кракова из Киева на автобусе и рассчитывала продолжить путешествие, но столкнулась с трудностями.

По информации издания, пенсионерку не посадили на рейс авиакомпании Ryanair, так как у женщины возникли проблемы с учетной записью электронной визы, которая не была связана с ее старым видом на жительство.

Дочь Людмилы К. рассказала, что ее мать четыре часа провела на стойке регистрации в ожидании решения по своему вопросу. Собеседница СМИ отметила, что ее мать плакала, когда ей отказали в посадке.

На следующий день женщине помог украинский волонтер, который работает с беженцами в польском аэропорту. Он решил проблему с ее учетной записью, и пенсионерка смогла продолжить путешествие после того, как дочь приобрела ей новый билет.

Ранее в Британии инвалида не пустили на рейс из-за невозможности дойти до туалета.

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