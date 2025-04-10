Двух мужчин арестовали за кражу 3 млн рублей у бойца СВО

В Волгограде арестовали двух мошенников за кражу 3 млн рублей у бойца СВО

Двое жителей Подмосковья стали фигурантами уголовного дела о хищении 3 млн рублей у раненого участника специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Волгоградской области, где и были задержаны преступники.

«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Подозреваемые доставлены в Волгоград, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Мошенники связались с мужчиной, проходившим лечение после того, как он получил ранение в зоне СВО. Они убедили его перейти по присланной ссылке. Таким образом он установил смартфон приложение для удаленного доступа. Злоумышленники смогли получить доступ к его аккаунту в онлайн-банке и сняли средства.

Недавно выяснилось, что мошенники начали предлагать бойцам СВО за деньги помощь в поиске сослуживцев. В некоторых случаях злоумышленники вынуждают бойцов брать кредиты.

Ранее мошенники начали рассылать фишинговые ссылки в Telegram с заголовками об окончании СВО.