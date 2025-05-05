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Российский школьник получил ожог глаза, когда подглядывал в замочную скважину

78.ru: в Ленобласти школьник получил ожог глаза, подглядывая в замочную скважину
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Depositphotos

В Ленинградской области школьник, подглядывавший в замочную скважину, получил в глаз из водяного пистолета и оказался в больнице. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 2 мая в Петергофе, когда 12-летний мальчик подсматривал в замочную скважину. Его приятель выстрелил в отверстие из водяного пистолета неизвестной жидкостью, что вызвало у пострадавшего тяжелую аллергическую реакцию по типу отека Квинке.

Мальчика госпитализировали в палату интенсивной терапии, а затем перевели в аллергологическое отделение. Врачи оценивают его состояние как средне тяжелое. В настоящее время проводятся анализы на аллергены для определения дальнейшей тактики лечения. Друг пострадавшего и его бабушка утверждают, что в пистолете была обычная вода.

Ранее покупательница зашла в примерочную и обнаружила камеру, направленную на зеркало.

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