Названы главные причины сильной тяги к сладкому

Биохакер Молоствова: плохой сон может быть причиной сильной тяги к сладкому

Эмоциональные причины могут выступать причиной сильной тяги к сладкому. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

По ее словам, в этом случае сладости могут выступать способом справиться со скукой, стрессом или тоской. Кроме того, сахарная зависимость может возникать на фоне недостаточного потребления качественных калорий и жиров, дефицита минеральных веществ и плохого сна.

«Сон — это ключевой аспект здоровья. Недостаток сна влияет на уровень гормонов, отвечающих за голод и насыщение. Улучшение качества сна может значительно сократить вашу тягу к сладкому», — отметила Молоствова.

Среди других причин — снижение чувствительности вкусовых рецепторов на фоне частого потребления сахара и чрезмерный рост грибковой микрофлоры (кандида).

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов до этого говорил, что искусственные подсластители, которые содержатся в «диетических» напитках и многих фитнес-продуктах, могут вызывать постоянную тягу к сладкому и сбивать вкусовые настройки организма.

Ранее был назван способ побороть тягу к сладкому при ожирении.