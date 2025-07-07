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Названы главные причины сильной тяги к сладкому

Биохакер Молоствова: плохой сон может быть причиной сильной тяги к сладкому
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Эмоциональные причины могут выступать причиной сильной тяги к сладкому. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

По ее словам, в этом случае сладости могут выступать способом справиться со скукой, стрессом или тоской. Кроме того, сахарная зависимость может возникать на фоне недостаточного потребления качественных калорий и жиров, дефицита минеральных веществ и плохого сна.

«Сон — это ключевой аспект здоровья. Недостаток сна влияет на уровень гормонов, отвечающих за голод и насыщение. Улучшение качества сна может значительно сократить вашу тягу к сладкому», — отметила Молоствова.

Среди других причин — снижение чувствительности вкусовых рецепторов на фоне частого потребления сахара и чрезмерный рост грибковой микрофлоры (кандида).

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов до этого говорил, что искусственные подсластители, которые содержатся в «диетических» напитках и многих фитнес-продуктах, могут вызывать постоянную тягу к сладкому и сбивать вкусовые настройки организма.

Ранее был назван способ побороть тягу к сладкому при ожирении.

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