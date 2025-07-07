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Назван способ побороть тягу к сладкому при ожирении

«Известия»: побороть тягу к сладкому при ожирении поможет коррекция рациона
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Более 40 млн россиян страдают от ожирения, часто вызванного избыточным потреблением сахара. Врачи объяснили изданию «Известия», как разорвать порочный круг зависимости от сладкого, восполнив дефицит магния, цинка и хрома.

«Люди «лечат» кондитерскими изделиями хроническую усталость, но это лишь усугубляет проблему. Заряд энергии от сахара заканчивается через 30–60 минут, вызывая новую тягу», — пояснила диетолог Анастасия Лебедева.

Ключ к решению — коррекция рациона. Эксперты рекомендуют включить в меню белки (яйца, нежирное мясо, рыбу, бобовые) и зеленые овощи (шпинат, брокколи, капусту), которые стабилизируют уровень сахара в крови. Овсянка, орехи и семена благодаря медленному усвоению поддерживают энергетический баланс. Фрукты и ягоды с низким гликемическим индексом — малина, смородина, яблоки, груши — удовлетворяют потребность в сладком без резких скачков глюкозы.

Гастроэнтеролог Галина Рогожкина предупреждает: резкий отказ от сладкого провоцирует стресс. Вместо жестких запретов она советует поэтапно заменять сахар натуральными аналогами и готовить домашние десерты из цельнозерновой муки с минимальным добавлением меда или фиников.

Ранее головная боль оказалась связана с ожирением сердца.

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