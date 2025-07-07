Во Франции 24 человека пострадали, трое попали в реанимацию после нападения роя пчел

BFMTV: более двух десятков человек пострадали из-за атаки пчел во Франции

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Во Франции пчелиный рой искусал больше 20 человек, передает BFMTV.

Сотни пчел внезапно атаковали прохожих в Орийаке 6 июля. В результате пострадали 24 человека, трое находятся в критическом состоянии. Нападение длилось несколько минут и вызвало настоящий шок у местных жителей. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам мастера-пчеловода Валида Лулиди из Парижской школы пчеловодства, подобные случаи крайне редки. Обычно пчелы обороняются, а не нападают без причины.

Специалист отмечает, что агрессия могла быть вызвана неизвестным раздражителем или изменениями в породе пчел. Традиционная для Франции черная пчела смешивалась с импортными породами для повышения продуктивности, что иногда приводит к нежелательным изменениям в поведении.

Ранее мужчина пожертвовал собой, чтобы спасти свою жену от роя пчел.