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Мужчина пожертвовал собой, чтобы спасти свою жену от роя пчел

В Индии мужчина пожертвовал собой, чтобы спасти супругу от роя пчел
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0 Lorenzo Bernini 0/Shutterstock/FOTODOM

В Индии мужчина спас жену от роя пчел ценой собственной жизни. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в центральном районе страны, в штате Мадхья-Прадеш 28 июля. 55-летний Самай Лал и его жена Сиявати пасли скот в лесу у деревни Кхандари. Мужчина находился на значительном расстоянии от супруги, когда увидел, что ее внезапно окружил рой пчел. Он бросился к Сиявати и накрыл ее шалью. Но это только разозлило насекомых, и они переключились на Самая. Спасать мужчину, пораженного сотнями укусов пчел, уже было поздно. Его супруга попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачи отметили, что, несмотря на множественные укусы, жизнь женщины вне опасности.

До этого сообщалось, что водитель из Испании, который выпустил пчел на полицейских, чтобы отомстить за штраф.

Ранее в Австрии велосипедист получил тяжелые травмы из-за залетевшей в рот пчелы.

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