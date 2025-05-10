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Винодел рассказал, на что надо обращать внимание при покупке вина

Винодел Катаржин: при покупке вина стоит внимательно читать контрэтикетки
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Виталий Тимкив/РИА Новости

При покупке вина в магазине нужно внимательно читать контрэтикетки на обратной стороне бутылки. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный винодел винодельни «Юбилейная», входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо», Антон Катаржин.

«На них вся необходимая информация: что за продукт, из каких сортов винограда произведен, на каких винодельнях изготовлен...», — объяснил эксперт.

Винодел отметил, что «вино требует к себе уважительного отношения» и его следует изучать, поскольку очень интересно разбираться в сортах винограда, знакомиться с терруарами и понимать, чем стиль одной винодельни отличается от другой.

Катаржин добавил, что на данный момент в России действует порядка 250 виноделен и их масштаб поражает.

До этого эксперт рассказывал, что строгих правил сочетания вин и блюд, которые существовали ранее, больше нет — однако некоторые закуски и вторые блюда действительно лучше всего сочетаются с определенными винами. Он также отметил, что винные традиции в современном мире смешиваются и изменяются: например, французы при выборе вина ориентируются больше на соус, чем на само блюдо.

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