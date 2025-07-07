Силовики задержали организатора забега в Мурманской области, в котором погибли два человека

В Мурманской области правоохранители задержали организатора трейл-забега «‎Хибины», в котором погибли два спортсмена. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы региона.

«Организатор трейла задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о его статусе и возможной мере пресечения». — сказал источник агентства.

Накануне сообщалось, что после происшествия региональный Следком завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Правоохранители уточняли, что погибли двое участников мероприятия — женщина из Санкт-Петербурга 1963 года рождения и мужчина из Москвы 1978 года рождения.

6 июля Telegram-канал SHOT писал, что организаторам трейла «Хибины» грозит до десяти лет лишения свободы. Ультрамарафон начался 5 июля. Его хотели отменить из-за плохих погодных условий, но потом решили дать старт. О происшествии в своем Telegram-канале рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее бодибилдерша из России погибла в Таиланде.