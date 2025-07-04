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В Петербурге утвердили места для выходов со станции «Театральная»

Губернатор Беглов утвердил места для выходов со станции метро «Театральная»
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Пресс-служба Смольного

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил места для выходов со строящейся станции метро «Театральная» Лахтинско-Правобережной ветки. Документ опубликован на сайте администрации города.

Вестибюли расположат в Театральном сквере на месте действующей автозаправки и в здании Дома быта на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. Ответственным за исполнение постановления был назначен вице-губернатор Николай Линченко.

По данным РБК, владеющая заправкой компания «РН-Северо-Запад» (входит в структуру ПАО «НК «Роснефть») указывала, что АЗС снабжает тoпливом государственные учреждения, органы испoлнительной и судебной власти, поэтому ее нужно сохранить.

До этого Главгосэкспертиза России одобрила строительство нового однокрылого моста через Неву, который станет самым длинным по пролету среди всех мостов Санкт-Петербурга. Новый участок магистрали пройдет через Невский район, от транспортного узла на пересечении с Глухоозерским шоссе, через реку Неву до развязки на Союзном проспекте.

Ранее Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге.

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