В полуразрушенном доме в Италии нашли двух «детей-призраков»

В Италии нашли двух детей, которые, несмотря на школьный возраст, ходят в подгузниках и говорят на выдуманном языке. Об этом сообщает Metro.

Брата и сестру в возрасте 9 и 7 лет полиция обнаружила на заброшенной ферме недалеко от Турина. Их нашли во время эвакуации из-за угрозы наводнения. Дети были грязными, носили подгузники и могли говорить только на собственном примитивном языке. Как выяснилось, родители никогда не регистрировали их ни в школах, ни в медицинских учреждениях. Узнав об этом, итальянские СМИ стали называть героев этой истории «детьми-призраками».

Отец детей, 54-летний скульптор из Нидерландов, утверждает, что не выпускал их из дома из-за COVID-19, но при этом обучал. Он уверяет, что дети имели доступ к ноутбукам и музыкальным инструментам, а также занимались спортом. Однако проверка показала, что брат и сестра не умеют читать и писать. Соседи семьи были удивлены, узнав о детях, ведь никто не видел и не слышал их ранее.

Пострадавших отдали под опеку, сейчас для них ищут приемную семью. Власти продолжают разбираться в ситуации, дальнейшие меры в отношении родителей пока не определены.

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