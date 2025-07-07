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В Госдуму внесли законопроект об увековечивании памяти Ленина

Депутат от КПРФ Глазкова внесла в ГД законопроект о сохранении памяти Ленина
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект об увековечивании памяти Владимира Ленина. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Законопроект включает пункт о запрете ликвидации и переименования объектов, связанных с памятью советского вождя, включая населенные пункты, памятники, барельефы, панно и многое другое. В частности, в тексте документа упоминается Мавзолей Ленина в столице.

«Пример Украины показывает, что ликвидация памятников В.И. Ленину является началом неонацистского переворота и откровенной русофобии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По предложенной инициативе, физические и юридические лица, допускающие ликвидацию и переименование таких объектов, должны будут нести ответственность за содеянное по законодательству РФ.

До этого блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал жителей Киргизии неблагодарными из-за того, что в городе Ош демонтировали памятник советскому вождю Владимиру Ленину.

Ранее Минкультуры заказало реставрацию Мавзолея Ленина.

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