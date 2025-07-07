В Магадане вынесли приговор мужчине за попытку подкупа силовика

В Магадане работник горнодобывающей компании дал взятку силовику и сел на 4 года

В Магаданской области сотрудника горнодобывающего предприятия осудили за попытку передать взятку в размере 1 млн рублей представителю правоохранительных органов. Об этом сообщил Telegram-канал MagadanMedia.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Как уточняется, мужчина попытался подкупить силовика, за что впоследствии и предстал перед судом.

В итоге ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 2 млн рублей и запретил заниматься деятельностью в сфере недропользования в течение пяти лет.

Утром в Кургане сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали начальника отдела снабжения одного из промышленных предприятий. По данным Ura.ru, мужчину подозревают в получении взятки. Его задержали прямо во время рабочего совещания — надели наручники и увезли. Как уточняют собеседники, речь идет о заводе, который занимается производством трубопроводной арматуры.

Ранее в Челябинской области задержали прокурора по делу о мошенничестве.