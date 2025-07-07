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Появилась информация о задержании начальника снабжения курганского завода

Ura.ru: начальника снабжения завода в Кургане задержали за взятку
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РИА Новости

В Кургане сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали начальника отдела снабжения одного из промышленных предприятий. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источники, близкие к силовым структурам.

По данным издания, мужчину подозревают в получении взятки. Его задержали прямо во время рабочего совещания — надели наручники и увезли. Как уточняют собеседники, речь идет о заводе, который занимается производством трубопроводной арматуры.

Имя задержанного пока не раскрывают. Официальные комментарии от правоохранительных органов пока не поступали.

На прошлой неделе в Дагестане задержали главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева по уголовному делу о мошенничестве.

По данным Следственного комитета, Амиралиев предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате преступной махинации было похищено около 56 млн рублей.

Ранее в Челябинской области задержали прокурора по делу о мошенничестве.

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