Появилась информация о задержании начальника снабжения курганского завода

В Кургане сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали начальника отдела снабжения одного из промышленных предприятий. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источники, близкие к силовым структурам.

По данным издания, мужчину подозревают в получении взятки. Его задержали прямо во время рабочего совещания — надели наручники и увезли. Как уточняют собеседники, речь идет о заводе, который занимается производством трубопроводной арматуры.

Имя задержанного пока не раскрывают. Официальные комментарии от правоохранительных органов пока не поступали.

На прошлой неделе в Дагестане задержали главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева по уголовному делу о мошенничестве.

По данным Следственного комитета, Амиралиев предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате преступной махинации было похищено около 56 млн рублей.

Ранее в Челябинской области задержали прокурора по делу о мошенничестве.