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В Чите двухлетний ребенок выпал из окна, пока родители выпивали

Росгвардейцы помогли двухлетнему ребенку из Читы, упавшему из окна
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FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

В Чите оказали помощь ребенку, выпавшему из окна, сообщили в пресс-службе Росгвардии Восточного округа.

В субботу, 5 июля, росгвардейцы, патрулировавшие Чернявский район, заметили на улице двухлетнего ребенка, который бегал по тротуару и плакал.

Выяснилось, что он находится без присмотра взрослых. Тогда силовики успокоили его и усадили в свою машину до выяснения всех обстоятельств. Также они заметили, что под окнами дома валяется москитная сетка, а окно квартиры на третьем этаже при этом открыто.

Силовики вызвали на место скорую помощь и своих коллег. Они поднялись в квартиру и познакомились с матерью ребенка, которая, как и его отец, имеет явные проблемы с алкоголем. Родителей мальчика передали следственно-оперативной группе. Какое наказание им грозит, не уточняется.

Ранее женщина выбросила ребенка в окно, чтобы спасти от огня, и попала на видео.

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