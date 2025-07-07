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Россиян призвали не покупать разрезанные арбузы

Врач Соломатина: не стоит покупать разрезанные арбузы
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Павел Лисицын/РИА Новости

Покупая арбуз, не стоит допускать, чтобы продавец разрезал его для демонстрации спелости, поскольку неизвестно, насколько чист нож и что им резали. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Довольно часто арбузы и дыни покупают кусками, например, половину ягоды. Пока вы везете кусок ягоды, в ней уже могут начать размножаться бактерии», — предупредила специалист.

Она добавила, что покупать половину арбуза или дыни допустимо в супермаркете, если соблюдаются условия хранения, но не на трассе.

Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен до этого предупреждала, что арбузы, которые поступают в продажу уже в июне и начале июля, часто выращиваются с применением большого количества азотных удобрений.

Она призвала покупать арбузы только в сезон, с августа по сентябрь, в проверенных местах и с подтверждающими безопасность товара сертификатами.

Ранее россиянам пообещали обвал цен на дыни и арбузы.

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