В Росавиации оценили, как авиаперевозчики справляются с «вмешательством извне»

В Росавиации назвали ситуацию с транспортным коллапсом в аэропортах РФ «управляемой». Об этом написал в Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.

«Авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне», — отметил он.

По его словам, у авиаперевозчиков достаточно ресурсов, чтобы работать в сложившихся обстоятельствах. Кореняко подчеркнул, что ограничения в воздушных гаванях вводятся, чтобы обеспечить безопасность полетов.

После массированной атаки украинских дронов в ночь на 6 июля аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга ввели временные ограничения на полеты, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания. На фоне отмен и задержек авиарейсов между городами путешественники скупили билеты на все поезда этого направления, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, утром в воскресенье в продаже оставалось лишь одно место за 21,3 тыс. руб. Из-за роста пассажиропотока в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, было увеличено количество вагонов.

Ранее был подсчитан ущерб авиакомпаний из-за транспортного коллапса в России.